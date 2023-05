Hannes Hanso: Hiinas vaadatakse meile järele. Kuidas sai juhtuda, et peres on nii palju lapsi?

See on mul nüüd esimest korda Eestis olla pärast kaheksat kuud. Kui varem kestis Hiinasse lendamine, näiteks Helsingi kaudu, kaheksa tunni ringis, siis nüüd on igale lennule – sest kõik ju lendavad ümber Venemaa – tulnud ikka päris mitu tundi otsa.

Ja neid lende, mis kunagi Hiina ja Euroopa vahet käisid, on praeguseks palju piiratud. Sel on kaks põhjust: ei saa otse üle Venemaa lennata ja COVID-19 mõju, sest Hiina oli kolm aastat ülejäänud maailma jaoks praktiliselt lukus. Kui me perega mullu septembris siit läksime, siis käis tervest Euroopast vaid mõni lend nädalas Hiinasse. Ühel pool elab 500 miljonit inimest, teisel 1,3 miljardit – aga need lennud ei ole lihtsalt jõudnud veel taastuda.

Koroonapiirangud on Hiinas nüüd täielikult tühistatud?

Vahe eelmise aastaga on nagu öö ja päev. Sügisel sinna minnes läksime karantiini peaaegu kaheks nädalaks ja selle aja jooksul ei näinud me mitte ühtegi skafandrita hiinlast.

Detsembri alguses olid üle riigi meeleavaldused, pärast seda teatati võrdlemisi lühikese aja jooksul, et hiina rahva võitlus kurja haigusega on läbi. Ja siis piirangud kadusid, ka maskinõue. Hiinlased muidugi, olgu koroona või mitte, ikka kannavad maski. See oli tavaline paarkümmend aastat tagasi, kui seal elasin, ja on nüüdki.

Viimati ma testisin siis, kui pidin minema Hiina presidendile Xi Jinpingile volikirju üle andma. Siis nõuti kahte testi.

Volikirja saite alles nüüd aprillis üle anda. Miks nii hilja?

Vastupidi. Ma sain väga vara. Hiina president Xi Jinping ei olnud kaks aastat mitte ühtegi volikirja vastu võtnud. Sestap oli ka sel tseremoonial 72 vahepeal saabunud suursaadikut, muidugi oli järjekord.

Kus te Pekingis elate?