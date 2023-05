Naeris | Kompartei on minevik, kompost on tulevik!

Murueide valitsemisajast

See juhtus Suure Looduse riigis. Selle riigi põhiseaduses oli ainult üks punkt. Kõigi kodanike põhiõigus on valetada ja ainult erilise vajaduse korral tõtt rääkida. See tagas rahuliku ja hea elu. Sool ei tehtud vahet. Kes tahtis olla isane, oli isane, kes tahtis olla emane, oli emane. Kõik rääkisid, kui õnnelikud nad on (tegelikult riidlesid, nii et veri väljas). Vaidlesid selle üle, kes on targem (tegelikult lollim).

Suur Loodus määras riigi valitsejaks Murueide. Kõiki väiksemaid valitsejaid määras ametisse Murueit. Riigis kasvas väga palju valgeid kanu. Suured karjad olid igas paigas. Murueidele meeldisid eriti kuked. Hüüdsid igal hommikul valjusti „Elagu Murueit!“. Kanakarja alamvalitsejaks õnnestus saada Rebasel. Räägiti, et Rebane kinkis Murueidele teise valitsemisaja alguseks väärismetallist peaehte (tegelikult kullast krooni). Riigis rajati uusi kananoorendikke. Mõned tõud olid ka kaitse all (tegelikult sellepärast, et munesid värvilisi mune). Rebasele meeldisid valged sellepärast, et neid oli peitu pugemisel kergem leida. Rebane oli ameti kõrval suur lihatootja ja kaupmees. Liikus kuuldus, et Rebase lihatoodetel on üha enam tunda kanaliha maitset. Kanu peeti, sest nad on looduses ilusad ja nende munad kõlbavad süüa.