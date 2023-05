Kuna muru külvatakse suurele pinnale, kiputakse ostma poest kõige lihtsam ja soodsam seeme. Kui võrrelda lilledega, siis justkui oleks inimesel ükskõik, kas külvata aedkannikest, lõvilõuga või päevalille, valitakse see, mis on kõige soodsam. Ent just seemnevalik on esimene eeldus ideaalse muruvaiba saavutamiseks. See peab sobima meie kliimasse, olema temperatuurikõikumisele vastupidav, taluma hästi nii sademete puudust kui ka üleküllust. Spetsiaalselt on aretatud golfimuru ja jalgpalliväljaku muru, aga ka murud varjulisse ja päikeselisse asupaika ning aeglasema kasvuga murud.