Eestis kasvatatakse seitset haruldast, kuid suure tulevikuga marja: „Võtad kolm marja päevas ja kortsud kaovad!“

„Inimesi huvitab eelkõige see, et mari oleks maitsev ja magus ning marju saaks palju. See, et mari on tervislik, on boonus juures,“ sõnas Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskuse teadur Liina Arus. Ta on aastaid juhtinud teadlaste gruppi ja koostöös kogenud aedniku Elmar Zimmeriga Seedri Puukooli OÜ-st uurinud põhjalikult vähe levinud marjakultuure. Need on sinine kuslapuu, toompihlakas, karusmari, aroonia, must leeder, lodjapuu ja ebaküdoonia.