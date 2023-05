ÜKSI HUNDISILMAL | REX. Savisaare truu kaaslane valvab siiani koduväravas

See ei käi väga ruttu, sest ma olen vana ja ristluud annavad tunda. Aga kui käima saan, astun enam-vähem.

Mõnusad on kevaded siin Hundisilmal.

Kui päike juba soojendab ja metsaalune on ülastest valge. Ja kägu kukub ja ööbikud lähevad arust ära. Siis ongi varsti sirelite aeg ja peetakse Edgari sünnipäeva, süüakse head-paremat ja kõik on rõõmsad.

Nii oli see siiamaani. Praegu? Tõtt-öelda ma ei tea, mis sellest sünnipäevast tänavu saab. 31. mai on ukse ees, aga Edgarit pole.

Üle kahe nädala ta tavaliselt ära ei olnud. Kui välja arvata see Tartus haiglas käik (kevadel 2015), kust ta üheainsa jalaga tagasi tuli. Aga nüüd saab juba viis kuud, ja teda pole.



Kuula! On see Nissani maasturi hääl? Ei. Kujutasin ette.