Kehv kevad kartulikasvatuseks – kord öökülm, siis põud

„Liiga suureks ma oma põlde ajada ei saa, sest sügisel tuleb need mugulad kõik üles ka võtta,“ teatab Lääne-Virumaa põllumees Gustav Põldmaa, kes tänavu kasvatab kartuleid 120 hektaril.

Kartuliteadlase Luule Tartlani sõnul on hiljutised öökülmad mitmes kohas kurja teinud, aga paljudel väikeaiapidajatel on oskusteave öökülmade tõrjeks olemas. Tuli lausa ette, et kahekordne katteloorgi ei aidanud, sest päris mitmel ööl oli 5–6 miinuskraadi.