OTSITAKSE OMANIKKU | Türi lillelaadalt leiti rahakott suure summaga

„Tõenäoliselt on tegemist laste rahakotiga, ühes on üsna suur summa raha sees, aga ühtegi dokumenti ei olnud,“ lisas ta. Rahakoti suurema summaga leidis aus kaupleja, kes sellest kohe ka teada andis, nüüd otsitakse vara omanikku.

„Inimene, kelle rahakott see on, peaks mulle seda kirjeldama ja umbes teadma summat, mis seal sees on,“ sõnas Marrandi ja lisas, et teise rahakoti omanik on ilmselt juba leitud.