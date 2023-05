Viljandimaal ründasid hundid koera otse taluõuel, loom vajas operatsiooni

Hunt. Foto on illustreeriv.

Hundid käisid talumajapidamise õuel ööl vastu esmaspäeva. „Kaamerast on kuulda, kuidas meie koerad hakkavad öösel kella kolmest haukuma, ja varsti oli näha, kuidas taks kihutab mööda õue ringi. Teine koer, laika, oli sel ööl ketis, aga tõmbas 10 minuti pärast selle puruks. Enne oli näha nii taksi kui hunti õuel jooksmas, aga mingil hetkel jäi taksi haukumine järele ja tõenäoliselt sai ta siis pureda. Hetk peale seda on näha, kuidas hunt maja juurest kuuri poole jookseb ja siis on laika tal järel. Siis jõudsime juba ka ise välja joosta ja saime koerad kätte,“ kirjeldas Kaido Kala juhtunut.