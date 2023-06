Ainult palgaga ära ei ela: hinnatõus sunnib lisatööd tegema ja seda tööandja eest varjama

Helen ütleb, et isegi kui palk tõuseks, ei oleks seda rahakotis tunda. „Hinnad on nii röögatud, et kui ma lisatööd ei teeks, sureks jalapealt maha.“

Kui ta vaatas, et rahakotis haigutab tühjus, istus maha ja mõtles, mida teha. „Soovitus on, et küsige palka juurde. Noh, küsisin. Öeldi: meile meeldiks, kui inimesed siin palga pärast tööl ei käiks. Et motivatsioon on kõige tähtsam,“ nendib Helen mõrult, et motivatsioon on tore küll, aga leiva peale seda ei määri.