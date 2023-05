ARVUSTUS | Merle Karusoo: kes valib, kuhu ja millal me sünnime ja kas see on ikka juhus?

Lavastaja Merle Karusoo ütles enne „Kes ma olen?“ esietendust, et palub seda, mida näeme ja kuuleme, võtta kui esitlust, mitte kui lavastust. Kui seda Karusoo mõtet oma ajakirjanikust sõbrale vahendasin, tõdes ta süvenemata: see on nüüd küll eputamise kõrgem klass.