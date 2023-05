Eesti suurim jaanikute kalender ilmub taas Maalehes: pane oma pidu kirja!

Tegutseme, et iga Eestimaa inimene, aga ka eestlane mujal maailmas leiaks üles just temale sobiva jaanitule ja parimad esinejad aasta oodatuimaks peoks. Nii on oodatud info mitte üksnes Eestimaa jaanikute kohta, vaid teretulnud on teated kogu ilmast, kus rahvas jaanituledele koguneb.