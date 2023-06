Jürgen Rooste: Tina Turneri mälestuseks ehk Kuidas rock’n’roll’i kuninganna meid päästis

1980ndate lõpul olin poisikesena lindistanud idasaksa makiga Vene kassetile Soome piraatraadiost imeliku funky-kõlalise rock’n’roll-loo „Nutbush City Limits“. See on raju, tampiv, karmi kulgemisega ja isikliku looga-jutustusega hitt. Lapsena tajusin muidugi vist peamiselt toda rütmi ja raju häält. Võib-olla mõnda aega isegi mõtlesin, et laulab mees…