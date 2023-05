Tallinna liikluskaosesse lisanduvad kümned tuhanded laulupeolised

Maaleheni on jõudnud nii lapsevanemate kui ka kollektiivijuhtide süvenev mure Tallinnas 30. juunist 2. juulini toimuva XIII noorte laulu- ja tantsupeo transpordikorralduse pärast. On ju esinejad liikunud linnas harjutusväljakute ja ööbimispaikade vahel mitte üksnes jalgsi, vaid ka bussidega. Praeguses pealinna liikluskaoses, kus üks ummik järgneb teisele, tundub see võimatu.