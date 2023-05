Kodumaiste maasikate lõpp terendab? Kasvataja oli sunnitud põllud üles kündma, sest töötajaid pole kusagilt võtta

„Kui maasikad õitsevad, põld on õitest valge, viljad on punased ja külmkambris on maasikaid lademes, siis on tore oma töö tulemust näha,“ rääkis Margus Klais veel eelmisel suvel. Tänavu aga neid maasikapõlde enam ei ole ja inimesed Vahtra talu maasikaid enam osta ei saa saa. Miks?