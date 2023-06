KÕPLAHÕIMLASED '23 | Pea 30 meetrit peenart oli juba kaevatud, kui järsku: „Oh-ohh, siin on rästik!“

„Minu meelest on inetu arvata, et köögivilju võib vagudes piinata. Igal köögiviljal on õigus kasvada pehmes ärakobestatud mullas! Peeti ei pea mulda panema puuriga, et ta saaks end traktorist tihkeks pressitud mulda sisse pressida,“ käis Said välja jõulise arvamuse ning võttis ette 20 meetri ulatuses kõva savipinnase kaevamise.