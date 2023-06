Maalehe katsepõllult sirgusid Kõplahõimlased. „Aitab! Aeg on näpud mulda panna!“

Kõplahõimlased on Marju Reitsak, Maiken Mägi ja Hebo Rahman – kõik puha linnainimesed, aga vähemalt Marjul on taimekasvatuses maaülikoolist magistrikraad ja teised on lapsepõlve veetnud maatöid tehes. Kaasa aitavad elukaaslased, laps ja Traktorist, kes lahkesti lubab oma hektarisuurusel põllulapil asjatada.

Mis muidugi linnainimesel viga, kui mõnel pool on kilomeetri raadiuses kolm-neli toidupoodi. Aga kuna toidu hinnad on viimase aasta-paariga röögatuks kerkinud, siis otsustasime, et aitab küll – on aeg näpud mulda panna ning endale värsket ja kvaliteetset toitu kasvatada. Pole ju midagi paremat kui värske kartul ning kõrvale omakasvatatud maitserikas tomat, kurk, sibulapealsed...