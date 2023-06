Maalehe krimisari: Päev algas ja siis hakkas juhtuma...

Krimkade katkematus tulvas läheb paratamatult teinekord midagi kaotsi või jääb märkamata. Õnneks on eesti keeles siiski ilmunud Ameerika krimikirjanduse vaieldamatu tipptegija Walter Mosley neli teost. Tõlkimist vääriksid aga kõik tema raamatud, kus peategelaseks eradetektiiv Easy Rawlins, sest need on erilised, esindades harukordset suurlinna tumedanahalist noir’d.