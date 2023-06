Kui külarahvas teada saab, et metsatark oma raha ära andis ja pole enam miljonär, ei tule nad enam tema riitusele. Pääru Oja minategelane tantsib üksi ja kukub kokku. Tema leiab Uugu, Meelis Rämmeld, kes ütleb muu hulgas: „Vaata, ma kuulasin ka seda sinu valgusejuttu. Vana Julius, kes siin enne elas, aas midagi samasugust. (Paus.) Sellega on vähe peale hakata. Ütle inimesele, et ta on tore mees! Ütle, et ta on tore naine! Sellest on küll.“.

FOTO: Rebeca Parbus