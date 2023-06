KÕPLAHÕIMLASED '23 | Õuduste öö: „Ma ei saa magada, mõtlen ainult, kuidas meie taimed praegu põllul surevad“

Öökülm . Varem ma ei mõistnud, miks te, aiapidajad, seda paari miinuskraadi niiväga kardate. Aga nagu paljude asjadega siin elus, siis enne ongi raske aru saada, kui see sulle otse koju kätte jookseb.

Kui Kairo Kiitsak juunialguse öökülmade eest esimest korda hoiatas, ei pidanud ma seda algselt miskiks. Et ah, eks ta ilmselt kusagil Lõuna-Eestis jõekaldal korraks pahandust teeb, aga ega see ju minu Raplamaa taimedeni ei ulatu. On ju ikkagi juuni.