Viinapood, telefoni kõnepunkt ja tapamaja – külakeskuseks olnud maa pandi oksjonile

Kinnistu omanik Ergo Telvik toob välja, et märkimisväärt ajalugu on piirkonnas veelgi. Nimelt pidasid metsavennad Aasperes tuliseid võitlusi venelastega. Partisanivõitlus algas seal 5. juuli öösel 1941. aastal. Teadaolevalt olla lahingu eel kogunenud keskööl Nõtke külla Ellikmaa tallu 13 relvastatud metsavenda. Otsustati minna Tallinn-Narva maanteele venelasi jahtima ja relvi hankima. Kuidas see lugu lõpeb, saab metsavendade peetud lahingutest lugeda Herbert Lindmäe raamatust „Suvesõda Virumaal 1941“. Seda kõike arvesse võttes peidab maapõu endas ehk nii mõndagi huvitavat.

Ärilist potentsiaali jagub praegugi

„Olin kindel, et just selle maajupi peale tuleb ühel päeval minu pitsarestoran või šašlõkibaar. Täna on selge, ühest heast kohast piisab meie perele,“ ütleb Telvik, kes kolm aastat tagasi alustas Liigustel, ehk põhimõtteliselt otse üle tee müügis olevast kinnistust, oma toitlustusäri. Mehe sõnul on koroonaajal alguse saanud toidukoht hoo sisse saanud, toimiv ja tuntud, kuid selle nimel on palju rassitud ja tööd tehtud ning korraga kahte kohta pere kõrvalt pidada ei ole antud hetkel mõeldav.

Sellest tulenevalt on Telvik teinud otsuse maatükk müüa. Ta viitab, et kinnistu kasutusvõimalused on laiad, piiriks jääb vaid fantaasia. „Teed on siin välja arendatud ja selle koha peale on hea ligipääs. Ideaalne kaupluse või muu ärilise tegevuse jaoks. Pealegi on ühinenud Haljala vallas ainult kaks toidukauplust,“ viskab mees mõtte õhku.

AS Timberiga juba hea kogemus olemas

Kui selliseid maatükke saaks müüa igas teises kinnisvaraportaalis, siis Telviku otsus Timberi kasuks tuli puhtalt mõne aasta tagusest kogemusest, mil seal samas kõrval asunud mets tuli putukkahjurite tõttu raiuda ning raieõiguse müük oksjonil üliedukaks kujunes. Üraski poolt räsitud mets pandi toona oksjonile 12 000 euroga, kuid lõpphinnaks kujunes 23 100 eurot.