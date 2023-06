Palga suurusega salatsemisel on lõpp. „Tööandja võib olla meeldiv, aga palga suurus mängib suuremat rolli“

„Käisin hiljuti töövestlusel. Tööandja oli väga sümpaatne, töö tundus samuti tore. Kui keset intervjuud selgus aga palk, mida nad on võimelised maksma, siis teadsin kohe, et seda on liiga vähe, et ära elada,“ räägib Pärnus elav Kaisa Kask. „Tundsin end väga ebamugavalt, sest ma ei julgenud kohe ära öelda. Kartsin, et muidu arvatakse, et olen ainult raha peal väljas. Läksin intervjuuga edasi ja ütlesin lõpus, et pean paar päeva mõtlema.“