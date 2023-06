Teraviljapõllud on saanud heitliku ilma tõttu kahjusid üle Eesti

Timmi selgitas, et suviviljad on küll ilusti üleval, aga kannatavad praegu veepuuduse käes. Seis on kehv juba seetõttu, et just praeguses faasis selgub saagikus, niiskusepuudusel jääb aga vili kiratsema, terad liiga peeneks. Talvel, kui Võru ümbruses oli juba vahepeal miinus 21 kraadi, lumekihti maas ei olnud, said Jaagumäe taliviljad kõvasti külmakahjustusi, nii et osa põlde tuli üle külvata suviviljaga.