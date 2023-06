E-Piim hakkab uues tehases auru abil juustu tootma. Kasutusele võetakse neli erinevat energiaallikat

„Uue tehase rajamisel on palju väljakutseid nii üldehituse, tootmistehnoloogia kui ka energialahenduse osas. Meil on hea meel, et Adven on olnud kaasamõtlev ja professionaalne partner, kellega koostöös oleme saanud just meie vajadustele vastava lahenduse. Tehase laitmatuks toimimiseks on väga olulised detailid, mida seadmete järk-järgulise katsetamisega paika sätime,“ lausus E-Piima juht Jaanus Murakas.