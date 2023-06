Sillamäe tahab jätkata Nõukogude armee ohvitseri austamist

Ministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakonna juhataja ja kohanimenõukogu esimees Mart Uusjärv selgitas Maalehele, et seaduse järgi on regionaalministril õigus teha kohalikule omavalitsusele ettepanek tänavanime muutmiseks siis, kui tänav kannab isiku nime, kes on tegutsenud Eesti Vabariigi vastu või kui tegemist on Eesti aja- ja kultuurilooga selgelt sobimatu nimega. Rumjantsevi puhul leiti seda viimast.