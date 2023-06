Õige šašlõki saladusi teavad kaukaaslased

Lihatükid peaksid olema võrdse suurusega, nii küpsevad need ühtlaselt.

Eestlased on šašlõkki oma maitse järgi kohandanud. Kui algselt nõudis traditsioon, et liha peab vähemalt ööpäev koos pipra ja sibulaga äädikamarinaadis olema, siis tänapäeval katsetatakse küll kefiiri-, küll marjamarinaadidega. Õnneks on aga ka võimalus mekkida päris algupärast šašlõkki, mida pakuvad Armeenia ja Gruusia restoranid. Tallinnas asuva Tbilisi restorani peakokka Mamukel Gorelašvilit hämmastabki meie šašlõkimeistrite marinaadilembus. Gruusia köögis aga marinaadi peaaegu ei kasutata. Liha maitsestamiseks läheb vaja vaid soola ja pipart ning ka veini, millega kastetakse liha küpsetamise ajal.

Siiski pakub Gorelašvili ühe võimalusena välja liha maitsestamise boržommi mineraalveega. Ta soovitab panna selle umbes 12 tunniks mineraalvette likku ja enne küpsetamist liha nõrutada, maitsestada ning küpsetada. Maitsestamiseks lisab ta ka punast sibulat (sibula mahl annab maitset), kuid seda vardasse ei panda.