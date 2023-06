AS-i Eesti Liinirongid kommunikatsioonijuhi Kristo Mäe sõnul on isiklike hügieeniprotseduuride keeld tingitud reisijatest, kes on rongi WC-s habet ajanud või juukseid värvinud. „See on esiteks ebahügieeniline, teiseks kahjustab Elroni vara ja kolmandaks on sügavalt ebaviisakas kaasreisijate vastu,“ selgitab ta.