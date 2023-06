SAAREVAHI PÄEVIK | Ukrainlased taastavad Keril üht omapärasemat Eesti meremärki

Ehitajad Ukrainast

Žõtomõrist pärit mees on tuletorni seina kive tõstnud aprillikuust alates. Muidugi mitte kogu aeg, vahepeal käivad ehitajad ikka mandril ka. Rütm on umbes selline, et kaks nädalat saarel, 4-5 päeva kodus Tallinnas, vähemalt Vitali enda rutiin sellel objektil. Neil on siin täiesti oma väike perekond, ühtlasi suur abi saarevahtidele.