Vale tulekustuti võib väikest tulekahju suurendada. Oska vältida kolme levinud viga!

Eestimaalaste tuleohutusteadlikkus on aasta-aastalt paranenud, aga sellega seoses on tekkinud uued ohud. Pigem on reegel, et kodus on mingisugune tulekustutusvahend olemas, mis on hea. Uus oht on aga uinutav võltsturvalisuse tunne – et kui mul kuskil mingisugune punane balloon on, ju siis sellest piisab. Paraku on ilmselt enamikus kodudes kas mõni vajalik kustuti puudu või on valitud valet liiki kustuti.