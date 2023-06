SAAREVAHI PÄEVIK | Elan siin koos ehitaja-pagari ja hullu töömehega!

Leib on otsas, teeme saia

Ühel hetkel seisab Moldovast Florešti linnast pärit Artjom äraseletatud näoga köögiuksel, käes heleda palmikuga täidetud küpsetusvorm. „Meil sai leib otsa, teen uue,“ teatab ta lühidalt, pintseldab taigna võiga üle ja torkab ahju. Selgub, et see on tavaline asi, kui ühendus mandriga kipub jukerdama. Hea kodune toit.