VAATA | Tuttpüttide pulmad ja pesapunumine Haapsalu lahes

„Tuttpütt on meie rannikul küllalt tavaline lind, aga enamasti ei õnnestu nende toimetamist väga lähedalt näha. See paar ajas oma asja umbes kümne meetri kaugusel ja ei teinud minust eriti välja. Tänu 600 mm objektiivile tundub, nagu oleksid nad veelgi lähemal,“ kirjeldab Listov.

Esmalt ujusid linnud teineteise juurde, raputasid pead ning ajasid kraed puhevile. Seejärel toimus mitme katsega paaritumine. Videolt on näha, et esimesel korral oli emane liiga kärsitu, teisel korral õnnestus isasel akt sooritada ning kolmas oli ilmselt „kontroll-lask“.

Tuttpütt on üks huvitavamaid linde Eestis. Eriti pilkupüüdvad on nad kevadisel pesitsusajal nii oma välimuse, kui ka käitumise ehk pulmamängu tõttu. Sel ajal on linnud pulmarüüs: pähe kasvavad kaks sulgedest tutti ja kaela ülaosa ümbritseb tumepruun kohev krae.