SAAREVAHI PÄEVIK | Saabusid järgmised saarevahid. Nüüd on siin kaks hullu töömeest!

Kaks hullu töömeest

Märt ja Lauri on ilmselt hingesugulased, vähemalt jõudeelu osas küll. Nemad seda asja ikka ei oska. Pühapäeva hommikul nad Lauri eestvedamisel juba enne hommikusööki ühe päikesepaneeli töökorda seadnud ja arutavad, kuidas kohapealsete päikesepaneelide kinnitust nii seada, et nende kasutegur oleks kõige suurem.

Et eine lõpuks üks terrassi pinkidest ära laguneb, on justkui taeva kingitus. See võimaldab esmalt põhjalikku arutelu pingijalgade konstruktsiooni osas, kõikide tööriistade välja otsimist ning parandamise käigus lastele õigete töövõtete õpetamist. Meistrimeeste jaoks on päeva alanud paljutõotavalt.

Pille ei jää toimekuselt oma teisele poolele sugugi alla. Kerist esmakordselt kuuldes olnud tal küll teised plaanid, mis nägid ette saareüksinduses eneseotsinguid ja puhkamist. Aga kui juba koos perega kohal oldi, meeldis koht kõigile niiväga, et ilmselt naerdaks pereema mõtted edaspidi üksinda kohale sõita lihtsalt välja.

Ja ega see puhkamine nii lihtne ei olegi. „Esimesel aastal võtsin ükspäev kohe ette, et nüüd päevitan lamamistoolis. Aga siis oli midagi toast vaja, edasi vaatasin, et lapsed jooksevad ringi, trell näpus. Selgus, et Lauri oli läinud kinoruumi mööblit ehitama. Kui mööbli valmis saime, paistis ruum selle jaoks liiga rääbakas olevat ja asusime koristama,“ kirjeldab Pille oma „puhkepäeva“.

Tööst saarel juba puudust ei ole, ikka saab midagi kohenda, parandada, ehitada või koristada. Mille poolest see siis kodusest elust erineb? „Vaata, siin ma teen asju sellepärast, et ma tahan. Tööd tehakse ikka sellepärast, et peab, isegi kui on meele järele. Mul on lebotamise-aega ka vaja, aga suurem rõõm tuleb ikka sellest, et saan midagi tarvilikku teha,“ arvab Lauri.

Suvi!