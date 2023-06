Saarevahi nädal Keril: tööd võib teha, aga parem on puhata

Võrkkiik paigaldati ühe saarevahi initsiatiivil mõni aasta tagasi. Postid ja köied on kohalik taaskasutus, kiik ise tuli ilmselt mandrilt. Ilusa ilmaga on see suurepärane koht mittemidagitegemiseks.

Saarevahtide roteerumist Kerile korraldab MTÜ Keri Selts. Vajalikud on need inimesed seetõttu, et suviti on see Eesti üks põhjapoolsemaid väikesaari väga populaarne. Saarevahi ülesanne on külalisi tervitada ja neile kohalikke vaatamisväärsusi tutvustada. Tuletorn on praegu remondis, ent kümned paadid toovad juunis-juulis-augustis Kerile ikkagi sadu inimesi.