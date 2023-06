Laulu- ja tantsupeo juht Margus Toomla: ma ei pea meie rahvusliku suursündmuse piletihinda kõrgeks

Hommikul teed meilboksi lahti ja iga päev tuleb mingi uus info, millega tuleb veel lisaks senisele tegeleda. Arvuti läheb kinni südaööl ja nii seitse päeva nädalas. On juhtunud ka, et söömine läheb meelest. Aga paar nädalat veel ja ongi peonädal käes. Ja pärast seda läheb juba rahulikumaks.

Teadsite laulu- ja tantsupeo sihtasutust juhtima asudes, mis teid seal ees ootab?

Ma olen olnud juba päris pikalt tantsupeoga seotud ja 2017. aastal ka ise tantsupidu lavastanud. Seega ma muidugi tunnetasin, kuidas kõnealune organisatsioon toimib, aga ma siiski ei osanud ette näha, kui mitmetahuline ja nüansirohke on laulu- ja tantsupeo korraldus. Seda pole võimalik mõista enne, kui sa lõpuks ise selle kõik läbi elad. Kogu see liiklus, parkimine, meditsiinikorraldus, toitlustus, majutus, tehnilised küsimused, riigihanked jne. See nimekiri on tohutu ja neid detaile on ka ikka tohutult. Neid ei näe ega märka peol pealtvaatajana. Ja ega peagi.