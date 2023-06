Pajusi masinapäeval püüdis pilku sajandivanune tehnika

Kui algul tehti näitust peamiselt vanema agraarajaloo tutvustamise mõttega, siis nüüd on rõhk nihkunud nõukogudeaegsele tehnikale laiemalt: peale vanade traktorite ja mootorite toodi läinud laupäeval välja ka tolleaegsed sõiduautod, mootorrattad ja võrrid. Nn vene tehnikat on lihtsam hankida ja ka kordategemine on tunduvalt taskukohasem kui eestiaegsete puhul.