Jaanilõkked keelu alla? Päästeamet: kaalume esmaspäeval, kas teha erand või mitte

Hetkel on seis järgmine: tuleohtlikul ajal on keelatud looduses suitsetamine, grillseadme kasutamine ja küttekoldeväline lõkke tegemine. „See tähendab ka RMK ettevalmistatud (alusega) lõkkekohti ja nö avalikke ühislõkkeid (KOV või kellegi teise korraldatud näiteks). Seega varajased jaanituled on praeguse seisuga keelatud,“ sõnas Taavet.