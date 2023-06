Kollased golfipallid lillekasti kaunistamas

Korvõieliste (Asteracea) sugukonda kuuluva keraja varblille (Craspedia globosa) kollased õisikud meenutavad nii golfipalle kui trummipulki. Taime kodumaaks on Austraalia ja Uus-Meremaa. Inglise keeles teatakse taime kui golf beauty või drumsticks, saksa keeles Trommelschlägel. Igatahes on see vahva välimusega taim kasvatamist väärt.