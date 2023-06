Komejant linnurahu ümber jätkub, õigusselgust ei paista kusagilt

Tõsiasi on aga see, et tegelikult ei tea meist mitte keegi, kui palju linde pistavad kevadel pintslisse kassid, kui paljud hukkuvad metsateo ajal ja kui paljud, värskelt lennuvõime selgeks saanud noorlinnud, maanteedel ja kui paljud hukkuvad vastu hoonete klaasfassaade lennates. Seda teadmatust kinnitab muide samas uuringus tugevas mustas kirjas lause: „Kuigi kirjanduse otsingul töötati läbi üle 600 teadusuuringu, ei õnnestunud leida ainsatki uuringut, mis oleks keskendunud sellele, kuidas kevadsuvine raie mõjutab linnustikku.“ Samas näpuga näitajaid on palju, metsaraieid peatatakse ning lõhe linnuarmastajate, metsameeste ja kassipidajate vahel aina suureneb. Närvid on läbi kõigil ning „hea“ ja „kurja“ võitlus jätkub täiel tuuril.

Googeldades leiame, et Eestis pesitseb (Eesti Entsüklopeedia, 2010) kokku umbes 13,4–20,4 miljonit paari linde ning talvitab 3,5–9,4 miljonit lindu. No olgu, tegu on 13 aastat vanade arvudega ja olukord on kindlasti tänaseks muutunud. Aga kui võtta aluseks demagoogia, et lindude arvukus väheneb drastiliselt, siis tänaseks peaks see number tublisti väiksem olema. Tegelikult peaks see täitsa 0 olema, sest kui igal aastal jääb 10 miljonit linnukest kassidele ette, mitmeid miljoneid hukkub meie teedel ja 84 000 linnupoega jäi ainuüksi 2018. aastal ette metsaraiele, kusjuures hinnangu andnud teadur Mägi sõnul on see number tõenäoliselt kolm korda suurem, siis tõesti on linnud meil siin Eestis kas päris hästi vastu pidanud või kohe kohe välja suremas.

Keskkonnaameti kevadine tegevus raiete keelustamisel erametsades tekitab paksu verd. Tuletame meelde, et erametsades on pesitsusrahu pidamine rangelt soovituslik, mitte kohustuslik. Argo Alev (Aru Metsagrupp OÜ), kelle raie just paar nädalat tagasi peatati ütleb, et ta suudaks kõige sellega leppida, kui see oleks seaduses kirjas, kuid täna pannakse raieid kinni ametniku suva järgi. „Käisin sel korral ametnikuga metsas kaasas ja ega ta ei näinud ühtegi linnupesa, ta ainult kuulis linnulaulu.“ Ka saemehed, kes olid juba selles metsas alusmetsa ära teinud, ühtegi pesa Alevi sõnul ei tuvastanud.

Pajaka Puit OÜ üks omanikest ja Facebooki Metsanduse grupi moderaator Kertu Elfenbein on tuleviku osas siiski lootusrikas. „Tundub, et praegune kliimaminister saab numbritest aru. Teadupärast ootab ta infot metsasektorilt just numbrite kohta. Kui nüüd metsasektor suudab need esitada, siis on see kindlasti abiks mõistlike otsuste langetamisele.“ See jätab vähem ruumi varasemale praktikale, mis on seni baseerunud peamiselt tunnetusele. Ehk jääb sel moel vähem ruumi huupi lahmimisele.

Anonüümsust palunud metsafirma omanik, kellega AS Timber metsaspetsialistid tihti suhtlevad ütleb seda arutelu kuulates, et „kui nädal enne valimisi ei julge mõni poliitik rääkida isegi maksutõusudest, siis mida me räägime järjekordsest nii ebapopulaarsest otsusest, kui seda on metsasektori töö halvamine terveks teiseks kvartaliks. Ega ministriametisse pole astunud veel ühtegi piisavalt munadega inimest, kes sellist otsust julgeks vastu võtta.“

Keskkonnaamet on sel aastal peatanud 30 raiet. Pesitsusrahust kinni pidamise tagamiseks on tehtud pea 200 kontrollreidi, mille käigus on kontrollitud ligi 2 tuhandet maaüksust. Tasub märkida, et möödunud aastal peatati linnurahu ajal kokku 30 raiet ning tänavu võib ja tõenäoliselt tuleb see number suurem, sest pesitsusrahu kehtib veel paar nädalat. Küsisime Keskkonnaametist infot ka selle kohta, kui palju on inimestelt tulnud kaebusi märgatud raiete osas, ent sellele ja nii mõnelegi teisele küsimusele AS Timber vastust ei saanudki, kuigi palusime infot korduvalt.

Kertu Elfenbein märgib, et ka nende üht raiet üritati sel kevadel peatada, kuid katse ebaõnnestus. „Me ei tea, kes kaebuse esitas, aga Keskkonnaamet tuli kohale, kuid kuna tegu oli metsakaitseekspertiisi alusel tehtud üraskitõrjeks ettenähtud raiega, siis võisime oma tööd jätkata,“ märgib naine, kes on samas aga nördinud, et kogu ühiskonna teravik on igal kevadel suunatud üksnes metsasektori poole. „Jääb mulje, et me kevadel tapame verejanuliselt linde ja viime harvesterid selleks sihilikult metsa. Samal ajal eksisteerib silmakirjalikkus teatud huvigruppide poolt, kes panevad silma kinni, kui linnud kassidele ette jäävad või kui käib silo tegemine. Pekstakse vaid metsasektorit.“ Naine ütleb, et ta hoolib väga loodusest, kuid selline ebaõiglus ja selgusetus pärsib sektori tööd ning väsitab.

Maatükk, millel raie peatati on 50 m laiune, mille mõlemal pool ääres on RMK kinnistud. „Vaidlesime selle üle, kas need linnud on nüüd siis era- või riigimaa peal, kui me neid vaid kuuleme ja oma silmaga ei näe. Linnulaul kostub teatavasti päris kaugele ja linnud, mida ta kuulis, võisid vabalt just RMK alal olla. Ametnik oli aga Keskkonnaameti looduskaitseosakonna töötaja ja tema tuli kohale teadmisega, et kui ta linnu(laulu) leiab, siis raie peatab,“ räägib Alev, kes lisab, et tema pole veel kuulnud olukorrast, kui ametnik kohal on käinud, et raie jätkuda võib. „Nad ju tulevad teadmisega, et igas metsas mingi lind on ja lendab. Ega raiet peatada sellisel kaalutlusel pole just keeruline.“

„Praegune süsteem on ju üles ehitatud pealekaebamisele ja sügavale sisemusse on paljudele kodeeritud veendumus, et igasugune raietegevus on halb, eriti kevadel, mil see häirib pealekauba linde. Kui saag kuskil käima tõmmatakse, siis sellest üldjuhul märku antakse,“ ütleb AS Timber üks asutajatest Ott Krigul, kelle sõnul tuleks selline süsteem lõpetada, sest miks sellist komejanti tarvis on. „Neid numbreid vaadates ja natuke nende taha vaadates hakkab päris kahju, sest kõik need metsas jalutamised makstakse kinni meie kõigi taskust. Aga võib olla on see siiski soodsam variant riigile, kui kevadised raied sootuks peatada.“

Süsteem lonkab, ülereageerimist soodustatakse

Kui kontrolli vajavat raiet märgatakse, siis peatatakse see esialgu Keskkonnaameti poolt 10 päevaks. Ott Kriguli hinnangul on tegemist mahavisatud ajaga ja ilmselge ülereageerimisega, sest sel perioodil saadetakse metsa alles linnuvaatleja ning sealt edasi läheb veel aega, mil saabub otsus. „Kui süsteem on selliselt üles ehitatud, peaks olema tagatud ka inimressurss, kes koheselt saab metsa minna kontrollima, kas kaebus on põhjendatud. Kui inimene ei saa käia etteteatamata tööl pool kuud, siis millest maksab ta järgmise kuu arved ja toidab pere?“ Keskkonnaamet toob vaid välja, et käituma peaks vastavalt juhendile ning kevadised raied võimalusel üldse ära jätma. Krigul toob välja probleemkoha, et kui näiteks üraskikahjustuse likvideerimise eesmärgil tehtavat raiet edasi lükata ei saa, siis ega pealekaebaja ei mõista, et metsa raiutakse MKA alusel ja seda juhendit lugeda nad tema hinnangul tõenäoliselt ei mõista, aga raie peatatakse kaebuse alusel siiski. „Süsteem lonkab kõiki jalgu korraga,“ kommenteerib Krigul.