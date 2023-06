Mures ema: laste antibiootikumid on taas apteegis otsakorral!

„Lastele vajaminevaid antibiootikume on jätkuvalt puudu, öeldi, et jaokaupa saavad apteegid. Ja arst teadis ka, et see on suur probleem praegu,“ muretseb Kadri. Maaleht uuris ravimiametist, kaua tarneraskused kestavad. Teatavasti oli sama kehv seis laste antibiootikumidega ka möödunud talvel.