Parim puhkus on väga vähe ette planeeritud. Kindlasti veedan aega koos oma üliägeda vennatütre Annabeliga. Juulisse peab mahtuma ka kodu leidmine ja kolimine Tallinna. Ma teen seda mõneti kurva meelega, sest Tartus on ülimõnus elada. Aga on, nagu on, inimene on loodud kohanema.