Kuidas tulla toime eluga vaimuhämaruses?

Mõistsin, et vanaemaga on vaja arstile minna. Kuna Tallinnasse ei olnud võimalik aega saada, läksime vanaemaga Tartusse neuroloogi vastuvõtule. Miks mitte, saabki rongiga sõita, vanaemaga juttu ajada ja toredasti aega veeta. Noore neuroloogi küsimuse peale, et kus linnas me praegu viibime, vastas vanaema resoluutselt: „No Tallinnas muidugi! Mina olen ikkagi Tallinna tüdruk!“ Nii see lugu algas, mu vanaemal diagnoositi Alzheimeri tõbi, mis on dementsuse põhjustajaks.

Asjad muutuvad tasapisi

Alguses polnudki asi nii hull. Ta elas meiega koos, oli meie lähedal ja me ei osanud väga muretseda. Vanaema unustas lihtsalt mõningaid sõnu ära, oli sageli sellises segaduseseisundis ja seetõttu ei julgenud enam (õnneks!) ise üksi kodust välja minna.

Vahel tuli ette naljakaid seiku, kus ta näiteks polikliiniku registratuuris tähtsa näoga oma ID-kaardi asemel rohelise bussipileti või Maxima Aitäh-kaardi ulatas. Või kui ta mõnele pereliikmele lihtsalt tualettruumi järgnes, et millestki täiesti tähtsusetust rääkida.

Kuid üsna märkamatult olukord aina hämardus… Ta unustas ära, et oli just hommikust söönud ja hakkas hommikusöögi toimingutega otsast peale. Siis unustas ära, et oli teist korda hommikust söönud ja alustas kolmanda hommikusöögiga. Sama lugu pea pesemisega, enda pesemisega…

Tegemist oli temaga omajagu, sest kange nagu ta oli, nõudis oma hommikukohvi! Kui talle ütlesin, et vast on juuksed pärast neljandat pesu ikka puhtad küll, leidis ta järsku kuskilt veel ühe juuksesalgu, mida pidi tingimata taas pesema, jne.

Saime suhteliselt ruttu aru, et kurjaga tema vastu ei saa, sest ta peegeldas negatiivsust sama suurelt ja isegi rohkemaga tagasi. Aga tülitseda ei tahtnud keegi ja seepärast pidime kavaluse mängu võtma. Niisiis, näiteks kui vanaema oma juukseid ülipõhjalikult loputas, peitsime šampooni kiirelt ära ning asendasime selle seebi ja svammiga, mille ta avastas, kui silmad lahti tegi, ja neid rahulolevalt enda pesemiseks kasutama hakkas. Šampoon oligi juba meelest läinud.