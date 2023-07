Kriis sunnib lihatööstusi lahendusi leiutama: üks ostab seafarmi, teine arendab eksklusiivseid tooteid

„Eestis on juba pikemat aega sealihakriis nagu mujal Europas ja me oleme seetõttu pidanud ostma päris palju Soomest sealiha sisse rümpadena,“ teatas Nõo lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük Tartumaalt, et tootmismahud seakasvatuses üha vähenevad ja toorme hinnad kerkivad. Ta lisas, et enamik sealihast tuleb Nõo tööstusesse praegu siiski Eesti kasvatajatelt, koostööd tehakse ka Ekseko seafarmiga, nii on osa toormest pärit HKScani farmidest.