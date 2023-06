Brigaadikindral Karus: „Meile on antud armuaega ja seda tuleb kasutada“

„See on asi, millega lääs kogu aeg ebaõnnestub – lääs mõõdab Venemaa sõjaväge meie kriteeriumide järgi. See on viga,“ ütleb brigaadikindral Vahur Karus.

Sõjaline rünnak Eesti vastu on sel aastal ebatõenäoline, sest Eesti piiri ligiduses alaliselt paiknevad Venemaa relvajõudude üksused on seotud sõjategevusega Ukrainas. Sellest hoolimata on Venemaal jõudu, et meie piirkonnas sõjalist survet avaldada – nii sedastas välisluureamet oma tänavuses aastaraamatus.