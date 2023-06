Majaomaniku üks suurimaid õududunenägusid ehk mida teha, kui maja vajub?

Mõned ehitusmehed armastavad öelda, et vundament on maja A ja O, ning kui see on valesti ehitatud, siis on majaomanikul probleem, mida polegi võimalik lahendada. Nii hull asi siiski ei ole. Tänapäeval on üldjuhul kõik ehituslikud probleemid lahendatavad, iseküsimus, mis see kõik maksab. Vundamendi tõstmine või injekteerimine on enamasti kulukas ettevõtmine.