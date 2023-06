Hooldekodureform toob segadust: „Vale on edastada sõnumit, et iga pensioni eest saab hooldekodusse“

„Varem saime kolm hooldekodu majandatud, kliendid olid olemas, ja nende eest, kes ei suutnud ise maksta, tasus vald. Nüüd annab riik justkui raha juurde, aga meil on raha rohkem puudu kui kunagi varem. See on ilmekas näide, kuidas süsteem varem toimis – jah, inimesed pidid ise maksma, aga reformiga on väga palju asju läinud hoopis teise suunda kui plaaniti,“ tõdeb ta.