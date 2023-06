Pikalt kestnud põud võtab Eestist vilja: juba täna leidub neid, kes seetõttu nulli ei tule

Mihkel Hang, kes on ka Linas Agro OÜ tegevjuht ütles, et kui rääkida suviviljadest, siis tänaseks erilist saagiootust ei ole. „Loomakasvatajate olukord on üsna murelik ja kui vaadata piimakarjapidajaid, siis suuremates farmides on nad sunnitud osa oma kasvavast suviviljast siloks tegema, et tagada mingigi söödabaas loomadele. Esimese niite silo saak on piirkonniti erinev, aga olen kuulnud, et on saadud ainult 30-50 % sellest kogusest, mida tavaliselt saadakse,“ rääkis Hang põuakahjudest.