Gruusia leegioni komandör: venelastel ei ole enam eriüksuseid, neil olid mõned kogenud sõdurid, kuid nemad on surnud

Mamulašvili kohta räägitakse näiteks lugu, et kui sõja esimestel kriitilistel päevadel lõppes venelaste dessanti Kiievis Hostomeli lennuväljal riivistanud grusiinidel laskemoon, hüppas ta rooli ja jätkas võitlust vastase langevarjureid külmavereliselt autoga alla ajades. Enda kohta käivate legendide peale kehitab ta ise leebelt õlgu ja soovitab kõike mitte sulatõena võtta. Isegi tema vaenlased mõtlevat neid välja. Fakt on aga see, et teda on vapruse ja julguse eest autasustatud Ukraina Rahva Kangelase ordeniga.