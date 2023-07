Ohtlik hallituse moodi haigus hävitas aiapidajal kogu küüslaugusaagi

Kohilast pärit Ludmilla Ivanova on aiapidaja olnud juba 25 aastat. Muret, et ta võiks saagist täiesti ilma jääda, pole kunagi varem olnud. Eelmisel aastal aga juhtus, et 40% tema küüslaukudest olid valged, justkui hallitanud ja läksid utiliseerimisele.