Kiudained võivad tuua teraviljakasvatajale märkimisväärse lisatulu

Klimaatiliselt on Eesti teravilja kasvatamiseks üks paremaid kohti, just seetõttu on lisaks teraviljale ka hernes ja uba vahetanud põllumajanduses välja varem palju kasvatatud kartuli ja lina. Mõne aastakümnega on teravilja saagikus Eestis kasvanud mitu korda ja sellega seoses on paranenud ka sissetulekud.