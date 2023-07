FOTOD | Berliinis asub uskumatu iiriste salaaed. See on ühtlasi ka uute ja uhkete sortide kasvulava

Ajal kui meil iirised täit õieilu näitavad, on need sihvakad püsikud Berliinis juba seemnekupardega ehitud. Õnneks saab aga lugeja piltide abil ajas tagasi rännata ja näha uhkemaid õitsejaid Euroopa tuntuimate aretajate sekka kuuluvate Tomas ja Christina Tambergi aiast Saksamaa pealinnas. See on värskete sortide kasvulava, kuhu kaugeltki igaühel asja ei ole.