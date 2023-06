Jaaniõhtu ennustuse võitis kirglik kalamees Võrumaalt

„Ilmahuvi on mul olnud pikalt ja kuna olen kirglik kalamees, siis jälgin ilma ikka päris palju,“ kõneles Kreevald endast Maalehele.

Ennustamisega ta enda sõnul üldiselt ei tegele, aga vahest võib pakkuda. „Jaaniõhtu on päris kuiv olnud harva, kuskil ikka mõne piisa annab,“ selgitas ta oma ennustuse loogikat.

Võrumaal elava ja Soome tööle käiva Kreevaldi sõnul oli tänavune kevad Võrumaalgi väga kuiv ja vihmaootus paljudel. Õnneks nüüd, jaanipäevast , läksid taevakraanid pisut lahti ja ta loodab, et tuleb ikkagi selline normaalne suvi, mis toob nii sooja kui ka vihma.

„Tervet suve on raske ennustada, aga loodame, et selline keskpärane suvi jätkub. Vahest sai nüüd see kuiv periood läbi ja tuleb sademeidki parasjagu, lööb ka muru roheliseks taas,“ lausus ta.